Блажевич о матче Хорватия – Россия: «Разница в классе была пугающей – будто «МЮ» и «Братство» из Травника»

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Бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич оценил матч между командами Хорватии и России в отборе ЧМ-2022 (1:0).

«Представьте, я, опытный тренер, дрожал, как 18-летний парень. Хоть российская команда и была хорошо организована в обороне, я не верил, что они выдержат.

Мы смогли увидеть вратаря Матвея Сафонова во всей красе. Думаю, на родине после матча в Сплите напишут, что он новый Лев Яшин. Он играл впечатляюще.

Разница в классе была пугающей, будто играли «Манчестер Юнайтед» и «Братство» из Травника. К игрокам сборной Хорватии не придраться.

Златко Далич блестяще их настроил, и я могу сказать, что горжусь им. Думаю, я чему-то научил его за те два года, когда он был моим помощником, и теперь могу только наблюдать, как он пишет историю. Для учителя нет большего удовлетворения, чем лицезреть, как ученик превосходит его», – сказал Блажевич.

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