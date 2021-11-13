«Барса» попросит Стерлинга пойти на снижение зарплаты, чтобы арендовать его в январе

по-прежнему намерена арендовать вингера зимой.

Англичанин получает в «Сити» около 18 миллионов евро за сезон. «Горожане» готовы выплатить половину зарплаты Рахиму, так как первую часть сезона он проведет в . Это означает, что «блаугране» необходимо выплачивать Стерлингу 9 млн евро.

Однако при таких условиях у «Барсы» не будет средств на подписание еще одного игрока в январе. Поэтому каталонцы попросят Стерлинга пойти на снижение зарплаты, сообщает Diario Sport. Разницу планируется компенсировать с помощью бонусов.