«Барса» попросит Стерлинга пойти на снижение зарплаты, чтобы арендовать его в январе

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«Барселона» по-прежнему намерена арендовать вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга зимой.

Англичанин получает в «Сити» около 18 миллионов евро за сезон. «Горожане» готовы выплатить половину зарплаты Рахиму, так как первую часть сезона он проведет в АПЛ. Это означает, что «блаугране» необходимо выплачивать Стерлингу 9 млн евро.

Однако при таких условиях у «Барсы» не будет средств на подписание еще одного игрока в январе. Поэтому каталонцы попросят Стерлинга пойти на снижение зарплаты, сообщает Diario Sport. Разницу планируется компенсировать с помощью бонусов.

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