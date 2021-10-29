Филимонов о выставочных матчах: «Кадыров должен забить – он забьет, все понимают. Бывает, что надо сделать шоу»

Бывший голкипер и сборной России Александр Филимонов в интервью Sports.ru рассказал об игре в выставочных матчах.

– Вы играли в матче с Кадыровым. Когда он забивал гол, вратарь очень картинно падал и вынужден был пропустить. Если бы вам пришлось играть против, как бы вы действовали?

– Когда я начинал участвовать в таких выставочных матчах, для меня это было дискомфортно. Но я понимал, что здесь игра не на результат: у нас были такие матчи, когда ты ничего не можешь сделать, потому что все уже сделали защитники.

Выставочный матч – ты приехал просто сделать шоу. И я пропускал такие голы, которые нужно было пропускать. Допустим, надо сыграть вничью – понятно, что надо пропускать. Даже если ты не хочешь, мяч все равно залетит туда. С блогерами когда играем, бывает такое, что надо сделать шоу. Благотворительные матчи – это то же самое.

Не вижу ничего плохого, это игра не на результат. Все же на футболе понимают, Кадыров должен забить – он забьет, – сказал Филимонов.