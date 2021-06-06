«ПСЖ» и Хави Симонс не могут продлить контракт. Райола хочет гарантий включения 18-летнего хавбека в основную команду

не может договориться с полузащитником о новом соглашении.

Парижский клуб еще в июне предложил 18-летнему нидерландцу продлить контакт, но стороны до сих пор не договорились.

Ситуация осложняется тем, что , агент Симонса, хочет убедиться в том, что «ПСЖ» включит хавбека в основную команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Симонс – воспитанник «Барселоны», он перешел в «ПСЖ» летом 2019 года и провел за парижан лишь 2 неполных матча – в прошлом сезоне.

В текущем сезоне он выступает за юниорскую команду «ПСЖ» U19.