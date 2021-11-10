Карпин о России: «У многих не было желания получать мяч. Обороняться 90 минут невозможно, что-то может залететь»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о манере игры команды в квалификационном матче ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

– Вчера вы сказали, что будете играть в открытый футбол, не будете играть на ничью. Но впечатление было такое, что вы играли в закрытый футбол, защищались.

– Мы как раз говорили, что каждая из команд, будь то Хорватия или Россия, будет играть так, как ей позволит соперник. Мы сегодня позволили сопернику играть в атаку, а нам соперник не позволил играть в атаку. Из-за чего и почему – это уже другой вопрос. Надо проанализировать и понять, почему так произошло.

– Что сегодня не получилось у сборной России?

– Главное, что не получилось, – это игра с мячом. Хотя говорили много про психологию, но у многих футболистов не было желания мяч получать. Соответственно, без мяча обороняться 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. Это раз.

Во-вторых, как это и произошло, какой-то рикошет (случайный или неслучайный – не суть), что-то все равно может залететь, когда ты 80 минут из 90 проводишь в своей штрафной. Это и не получилось – у команды не было передышки с мячом. И не потому, что нас прессинговала в каком-то сумасшедшем ритме. Для этого нужно хотеть получать мяч и не бояться, – сказал Карпин.

Россия ни разу не попала в створ в игре с Хорватией. У нее 2 удара, у соперника – 19