Джикия первым при Карпине дважды получил капитанскую повязку

Защитник Георгий Джикия стал первым игроком, который во второй раз выведет сборную России на матч с капитанской повязкой при тренере .

Джикия будет капитаном в решающем матче с Хорватией. До этого у России было шесть разных капитанов. На сентябрьские матчи сборную на поле выводили три разных капитана – Георгий Джикия, Федор Смолов и Дмитрий Баринов.

Капитаном команды в матче против Словакии 8 октября был Далер Кузяев, 11 октября против Словении – Алексей Сутормин.

В игре с Кипром на этой неделе капитанскую повязку носил Александр Головин.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Хорватией.