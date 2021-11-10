Джикия первым при Карпине дважды получил капитанскую повязку

Теги Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Валерий Карпин Георгий Джикия квалификация ЧМ-2022 Футбол

Защитник Георгий Джикия стал первым игроком, который во второй раз выведет сборную России на матч с капитанской повязкой при тренере Валерии Карпине.  

Джикия будет капитаном в решающем матче с Хорватией. До этого у России было шесть разных капитанов. На сентябрьские матчи сборную на поле выводили три разных капитана – Георгий Джикия, Федор Смолов и Дмитрий Баринов.

Капитаном команды в матче против Словакии 8 октября был Далер Кузяев, 11 октября против Словении – Алексей Сутормин.

В игре с Кипром на этой неделе капитанскую повязку носил Александр Головин.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Хорватией.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные