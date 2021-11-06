Погба готов продлить контракт с «МЮ», если станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Сейчас Роналду зарабатывает больше всех

Полузащитник Поль Погба готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» при одном условии.
28-летний француз хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe.
Погба хочет зарабатывать более 500 тысяч фунтов в неделю – больше Криштиану Роналду, самого высокооплачиваемого футболиста «МЮ» и АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы ситуация с контрактом Погба, срок которого истекает летом, разрешилась в ближайшие недели.
Статистику футболиста можно изучить здесь.