Погба готов продлить контракт с «МЮ», если станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Сейчас Роналду зарабатывает больше всех

Полузащитник Поль Погба готов продлить контракт с при одном условии.

28-летний француз хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe.

Погба хочет зарабатывать более 500 тысяч фунтов в неделю – больше , самого высокооплачиваемого футболиста «МЮ» и .

«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы ситуация с контрактом Погба, срок которого истекает летом, разрешилась в ближайшие недели.

Статистику футболиста можно изучить здесь.