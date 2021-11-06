Погба готов продлить контракт с «МЮ», если станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Сейчас Роналду зарабатывает больше всех

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Поль Погба деньги Футбол

Полузащитник Поль Погба готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» при одном условии.

28-летний француз хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe.

Погба хочет зарабатывать более 500 тысяч фунтов в неделю – больше Криштиану Роналду, самого высокооплачиваемого футболиста «МЮ» и АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы ситуация с контрактом Погба, срок которого истекает летом, разрешилась в ближайшие недели.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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