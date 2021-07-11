Хенесс о «Баварии» в Германии: «Надо распустить клуб, чтобы Бундеслига стала интересной? Или играть вдесятером?»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о том, что мюнхеский клуб доминирует в Бундеслиге.
«Мы должны распустить команду, чтобы Бундеслига снова стала интересной? Или в будущем мы должны играть вдесятером? Я уже устал от этих обсуждений».
О финансовом преимуществе «Баварии» над другими клубами Бундеслиги
«Мы ничего не можем поделать с тем, что для компании Deutsche Telekom мы важнее, чем дортмундская «Боруссия». Мы много трудились ради этого.
Это не наследство из Америки и не джекпот в лотерее», – сказал Хенесс в подкасте 11 Leben.
В мае «Бавария» выиграла Бундеслигу в девятый раз подряд.