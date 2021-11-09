Салах – лучший игрок октября в АПЛ. У него 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах

Вингер признан лучшим игроком октября в английской Премьер-лиге.

В прошлом месяце 29-летний хавбек забил пять голов и сделал четыре голевые передачи в четырех матчах чемпионата.

На приз, помимо египтянина, также претендовали Бен Чилуэлл («Челси», 3 гола в 4 матчах), Максвелл Корне («Бернли», 3 гола в 3 играх), Филип Фоден («Манчестер Сити», 3 мяча и 1 голевой пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто («Саутгемптон», 1 гол в 4 играх), Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 17 сэйвов в 4 матчах, 2 игры на ноль), Деклан Райс («Вест Хэм», гол+пас в 4 матчах) и Юри Тилеманс («Лестер», 2 гола в 4 играх).

Подробнее статистику Салаха можно изучить здесь.