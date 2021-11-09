Тренер сборной Хорватии: «Ожидал, что Россия где-то споткнется. Но мы знаем, что нас ждет, не сомневаюсь в нашем триумфе»

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2022 против сборной России

Хорватам для прямого выхода на турнир в Катаре нужна будет только победа, россиян устроит и ничья. 

«Было бы нехорошо говорить о сборной России до матча с мальтийцами. Но теперь мы можем забыть о матче с Мальтой и обратиться к игре с Россией. Это качественная команда, которая выиграла последние пять матчей, хотя и выглядела не лучшим образом в играх со словаками и словенцами.

Честно говоря, ожидал, что сборная России где-то споткнется. Поэтому и говорил ранее, что нам хватит 21 очка для путевки на чемпионат мира в Катаре.

Однако они не оступились, теперь все решится в последней игре. Может быть, это даже хорошо, что нам пока не хватило очков для решения задачи. Тогда подготовка к матчу была бы совсем другой. У сборной России новый тренер, который привнес новую энергию и изменил команду, дал шанс молодым хорошим игрокам.

Мы знаем, что нас ждет и как готовиться к матчу с россиянами. Если будем играть так, как в последних шести матчах, я не сомневаюсь в нашем триумфе», – сказал Далич. 

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