Герман Ткаченко: «Федун – лучший футбольный президент в России, возможно. Серьезно, я не шучу»

Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко поделился мнением о проблемах «Спартака».

— «Спартак» должен был продавать несколько сильных игроков и заменить новыми, поскольку классные клубы обычно привержены ротации?

— всегда говорил, особенно после успешных сезонов , что менять нужно как минимум трех игроков. Свежая кровь заставляет двигаться вперед. Похожего мнения придерживался , раньше говоривший клубу о необходимости приобретений. И вот сейчас, когда игроков купили, мы видим, что стал лучше. А он хотел некоторые приобретения сделать раньше. Я тоже считаю, что надо уметь расставаться после больших побед, хотя это очень нелегко.

— Разве не надо было полноценно продавать и покупать «Спартаку»?

— Это сложно. Не надо осуждать людей, которые этого делать не умеют.

— Так это их работа.

— Проблема «Спартака» не в том, что они не продали игроков, проблема в том, что не купили. Но даже это скорее последствие. Главная проблема — в «Спартаке» нет шоураннера, как в Netflix или других проектах, завязанных на эмоциях, страсти и сторителлинге. Им нужен очень сильный генеральный менеджер.

Ну и раздоры, которые я уже упоминал. Они делят неудачи и успехи, а разрозненность — самое страшное, что может быть в этой ситуации. Важно быть «Спартаком United». Нельзя персонифицировать победы и поражения.

— Условия в клубе это позволяют?

— Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьезно, я не шучу. Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис, – сказал Ткаченко.