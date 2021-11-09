Герман Ткаченко: «Федун – лучший футбольный президент в России, возможно. Серьезно, я не шучу»

Теги Спартак Сергей Семак Гус Хиддинк Леонид Федун премьер-лига Россия Герман Ткаченко Футбол

Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко поделился мнением о проблемах «Спартака».

— «Спартак» должен был продавать несколько сильных игроков и заменить новыми, поскольку классные клубы обычно привержены ротации?

Гус Хиддинк всегда говорил, особенно после успешных сезонов ПСВ, что менять нужно как минимум трех игроков. Свежая кровь заставляет двигаться вперед. Похожего мнения придерживался Сергей Семак, раньше говоривший клубу о необходимости приобретений. И вот сейчас, когда игроков купили, мы видим, что «Зенит» стал лучше. А он хотел некоторые приобретения сделать раньше. Я тоже считаю, что надо уметь расставаться после больших побед, хотя это очень нелегко.

— Разве не надо было полноценно продавать и покупать «Спартаку»?

— Это сложно. Не надо осуждать людей, которые этого делать не умеют.

— Так это их работа.

— Проблема «Спартака» не в том, что они не продали игроков, проблема в том, что не купили. Но даже это скорее последствие. Главная проблема — в «Спартаке» нет шоураннера, как в Netflix или других проектах, завязанных на эмоциях, страсти и сторителлинге. Им нужен очень сильный генеральный менеджер.

Ну и раздоры, которые я уже упоминал. Они делят неудачи и успехи, а разрозненность — самое страшное, что может быть в этой ситуации. Важно быть «Спартаком United». Нельзя персонифицировать победы и поражения.

— Условия в клубе это позволяют?

— Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьезно, я не шучу. Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис, – сказал Ткаченко.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные