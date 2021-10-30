Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи недоволен, что Рамос так долго лечится. Он следит за восстановлением игрока

Президент «ПСЖ» недоволен ситуацией, сложившейся вокруг , который еще не дебютировал за клуб из-за травмы.

По данным L’Équipe, менеджер внимательно следит за состоянием здоровья 35-летнего футболиста. Аль-Хелайфи выражал медицинскому штабу «ПСЖ» недовольство по поводу того, что Рамос так долго восстанавливается после травмы.

В окружении футболиста заявили, что восстановление испанца протекает хорошо: «Мы не думали, что все так растянется. Казалось, что лечение займет месяц-два, а не четыре. Но сейчас Серхио на верном пути. Между ним и клубом все в порядке. Все мы убеждены, что Рамос снова выйдет на поле и вернется на хороший уровень».

Напомним, Рамос летом покинул «Реал» на правах свободного агента и присоединился к .