«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Рамосом из-за проблем испанца со здоровьем. Он еще не играл за клуб

Защитник Серхио Рамос может покинуть «ПСЖ».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, вариант расторжения контракта с 35-летним испанцем в клубе уже не воспринимается как нечто невообразимое.

В крайне обеспокоены состоянием здоровья и физической формой Рамоса, который пока так и не дебютировал за команду после перехода из на правах свободного агента прошлым летом.

Серхио несколько раз получал мышечные повреждения и стремился как можно скорее вернуться в строй, однако поспешность приводила к тому, что возникали новые проблемы. Сейчас Рамос все еще испытывает боль во время индивидуальных тренировок.

Спортивный директор парижан Леонардо ранее заявил: «Испанская пресса раскручивает эту тему. Но мы изначально знали ситуацию Серхио».

Рамос до сих пор не сыграл за «ПСЖ» – над этим уже шутят, клуб перестает в него верить