Месси без болевых ощущений тренировался в сборной Аргентины и может выйти в старте против Уругвая

13 ноября проведет квалификационный матч ЧМ-2022 против Уругвая.

Аргентинский форвард , представляющий , сегодня провел тренировку в общей группе и, по сведениям TyC Sports, не испытывал дискомфорта.

При этом вчера Месси тоже сначала работал с остальной командой, но на втором занятии уже тренировался индивидуально из-за болевых ощущений в левом колене, из-за которых он пропускал последние матчи в составе парижан.

Отмечается, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони планирует выпустить Месси на игру с , но пока не решил, на замену или в стартовом составе. Если тенденция, связанная с восстановлением, сохранится, то игру против Бразилии Месси начнет с первых минут.