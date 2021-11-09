Месси без болевых ощущений тренировался в сборной Аргентины и может выйти в старте против Уругвая

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Сборная Аргентины 13 ноября проведет квалификационный матч ЧМ-2022 против Уругвая.

Аргентинский форвард Лионель Месси, представляющий «ПСЖ», сегодня провел тренировку в общей группе и, по сведениям TyC Sports, не испытывал дискомфорта.

При этом вчера Месси тоже сначала работал с остальной командой, но на втором занятии уже тренировался индивидуально из-за болевых ощущений в левом колене, из-за которых он пропускал последние матчи в составе парижан.

Отмечается, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони планирует выпустить Месси на игру с Уругваем, но пока не решил, на замену или в стартовом составе. Если тенденция, связанная с восстановлением, сохранится, то игру против Бразилии Месси начнет с первых минут.

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