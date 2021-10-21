Бензема не исключат из сборной Франции вне зависимости от решения суда по делу Вальбуэна

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Решение суда по делу о шантаже бывшего хавбека сборной Франции Матье Вальбуэна не повлияет на будущее нападающего Карима Бензема в национальной команде.

Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре. По его словам, 33-летнего форварда в любом случае не исключат из сборной.

Решение по этому делу вынесут 24 ноября. Напомним, следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный чемпионат мира-2018.

Прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно и штраф 75 тысяч евро по делу Вальбуэна

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