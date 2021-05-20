Прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно и штраф 75 тысяч евро по делу Вальбуэна

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Стало известно, какое наказание запросил прокурор для нападающего «Реала» Карима Бензема по делу о шантаже Матье Вальбуэна.

Прокурор запросил для французского форварда 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере 75 тысяч евро, сообщает Get French Football News. Максимальное наказание, которому мог подвергнуться Бензема, – тюремное заключение сроком на 5 лет.

Напомним, вчера началось судебное заседание по делу о шантаже Вальбуэна, сейчас играющего за «Олимпиакос», видеозаписью интимного характера со стороны Бензема.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный чемпионат мира-2018.

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