Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону». Стороны запланировали встречу на ближайшие дни (Николо Скира)

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес мечтает вернуться в каталонский клуб и завершить там карьеру.

Переговоры между 38-летним бразильцем и «блауграной» уже начались, стороны запланировали встречу на ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, новый главный тренер «Барселоны» Хави и президент клуба Жоан Лапорта рассматривают возможность возвращения Алвеса, он мог бы передать опыт молодым игрокам.

Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.

«Барса» не планирует возвращать Дани Алвеса, так как он отнимет игровое время у Деста и Мингесы