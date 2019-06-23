Дани Алвес предложил «Барсе» свои услуги. 38-летний игрок готов присоединиться к клубу с 1 января

Бразильский защитник предложил свои услуги «Барселоне».

По данным Esport3, на этой неделе 38-летний футболист связался с руководителями «Барсы» и сообщил, что готов присоединиться к клубу с 1 января. Отмечается, что деньги не станут проблемой, так как Алвес согласен на минимальную зарплату.

«Барса» попросила у игрока паузу, чтобы провести необходимые консультации. Алвес сообщил своим агентам, что приоритетом для него является подписание контракта с «Барселоной». Он попросил их не общаться с другими клубами, пока каталонцы не примут окончательное решение.

Напомним, что в начале сентября бразилец покинул «Сан-Паулу» из-за долгов. Затем он сообщил, что не подпишет контракт ни с одним клубом до конца 2021 года.

Дани Алвес играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год. С ним в составе сине-гранатовые трижды победили в Лиге чемпионов, шесть раз выиграли , по четыре раза взяли Кубок и Суперкубок Испании.