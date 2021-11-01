«Настраивают баян или гитару, футболистов – не надо. У них должна быть мотивация». Черевченко об игроках сборной перед Кипром и Хорватией

Теги Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Кипра по футболу Игорь Черевченко квалификация ЧМ-2022 Спорт-Экспресс музыка Футбол

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о предстоящих матчах сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

– Совсем скоро сборная России играет с Кипром и с Хорватией. Есть ожидания, есть опасения и есть какая-то уверенность. Вот у Игоря Черевченко какие ожидания? Есть ли опасения, есть ли уверенность в чем-то?

– Опасений не должно быть. Решающая игра будет с Хорватией, это все понимают. Опасений не должно быть. Должна быть уверенность у самих футболистов, что они могут это сделать.

У меня недавно один журналист спросил, как тренер должен настраивать игроков. Я ему ответил, что настраивают баян или гитару. Футболистов не надо настраивать. У них должна быть мотивация. У любого спортсмена она должна быть.

Никогда не поверю, что в зарубежной команде тренер настраивает игроков. Да, какие-то вещи им надо подсказать. Для этого есть теория, перерывы. Выходить на поле они должны уже мотивированными, – сказал Черевченко в интервью для программы «Футбол России».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные