Венгер о работе в «Арсенале»: «Реал» я мог возглавить дважды. Звали в «МЮ», «Юве» и «ПСЖ», сборные Франции и Англии»

Бывший главный тренер Арсен Венгер признал, что должен был уйти из клуба раньше.

«Я полностью отождествлял себя с клубом, и это стало моей ошибкой. Мой главный недостаток – я слишком люблю место, в котором нахожусь. Вернее, находился. Жалею об этом. Я должен был поработать в другом месте.

Иногда я думаю: сломалось ли что-то после сезона, в котором мы ни разу не проиграли? 2007 год стал решающим. Тогда я впервые почувствовал, что в руководстве есть конфликты.

Я разрывался между верностью клубу и верностью Дэвиду Дейну. Я до сих пор задаюсь вопросом о том, правильно ли поступил, потому что после того момента жизнь уже не была прежней.

Я мог возглавить сборную Франции. В сборную Англии меня звали дважды или трижды. Дважды я мог уйти в . Еще были варианты с , и даже », – сказал Венгер.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год.