Сборная России попросила Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей отбора ЧМ

Теги Сборная России по футболу квалификация ЧМ-2022 соцсети ахахаха музыка Футбол

YouTube-аккаунт сборной России отреагировал на выход нового трека рэпера Оксимирона.

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом? 😉» –  написала сборная в комментариях под видео с новым треком «Цунами».

Вероятно, новый трек – это сингл с грядущего альбома Мирона Федорова (настоящее имя Oxxxymiron) «Смутное время», который станет для рэпера первым за 6 лет.

В рамках ближайших матчей отбора ЧМ-2022 сборная России сыграет против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные