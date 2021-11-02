Сборная России попросила Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей отбора ЧМ

YouTube-аккаунт сборной России отреагировал на выход нового трека рэпера Оксимирона.

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом? 😉» – написала сборная в комментариях под видео с новым треком «Цунами».

Вероятно, новый трек – это сингл с грядущего альбома Мирона Федорова (настоящее имя Oxxxymiron) «Смутное время», который станет для рэпера первым за 6 лет.

В рамках ближайших матчей отбора ЧМ-2022 сборная России сыграет против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).