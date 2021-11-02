Хави: «Барса» должна бороться за все. Это в ДНК клуба»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после назначения.

«Нам придется сразу же много работать, потому что мы должны бороться за все. Это в ДНК клуба. Я хочу, чтобы команда хорошо играла, была успешной и добивалась хороших результатов. При этом я знаю, что прибываю не в лучший момент в истории клуба.

Работа в «Барсе» – сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться. Постараемся побеждать, играть и бороться за все. Очевидно, что цель – хорошо играть. Мне нравится владеть мячом и атаковать», – сказал .