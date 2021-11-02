Хави: «Барса» должна бороться за все. Это в ДНК клуба»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Новый главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после назначения. 

«Нам придется сразу же много работать, потому что мы должны бороться за все. Это в ДНК клуба. Я хочу, чтобы команда хорошо играла, была успешной и добивалась хороших результатов. При этом я знаю, что прибываю не в лучший момент в истории клуба.

Работа в «Барсе» – сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться. Постараемся побеждать, играть и бороться за все. Очевидно, что цель – хорошо играть. Мне нравится владеть мячом и атаковать», – сказал Хави.

Опрос

Хави вернет «Барсе» величие?
30385 голосов
Да, они созданы друг для друга
38%
Хави
Будет лучше, но без блеска
35%
Ла Лига
Нет, кризис слишком глубок
27%
Жозеп Бартомеу

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