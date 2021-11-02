«Барса» может бесплатно подписать 30-летнего форварда «Бэйцзин Гоань» Бакамбу. С игроком уже контактируют

интересен нападающий «Бэйцзин Гоань» .

Каталонский клуб хочет усилить атаку из-за проблем со здоровьем. «Барса» уже контактирует с 30-летним нападающим, срок контракта которого с китайским клубом истекает 1 января. Таким образом, Бакамбу может присоединиться к «Барсе» бесплатно.

As со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров, сообщает, что эта сделка осуществима.

Прошлым летом «Барса» уже пыталась подписать Бакамбу, но финансовые запросы были чрезмерными. Также «Барса» пыталась подписать форварда в сезоне-2019/20 на замену Луису Суаресу.

Бакамбу выступал за «Вильярреал» с 2015 по 2018 год, а затем перешел в китайский клуб.

В июне сообщалось об интересе к Бакамбу со стороны «Краснодара».

В текущем чемпионате Китая форвард из ДР Конго провел 13 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевую передачу. Его статистику можно найти здесь.