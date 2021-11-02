Примите участие в опросе о развитии ФНЛ. Расскажите о своем отношении к футболу и имиджу наших лиг

Проектный офис РФС, разрабатывающий новую стратегию развития ФНЛ, опубликовал анкету для изучения мнения болельщиков о профессиональном футболе России.

Как отмечается в анкете, результаты опроса болельщиков будут учтены при формировании стратегии.

Заполнить анкету можно здесь (составители отмечают, что ориентировочное время заполнения – 10 минут).

Анкета состоит из нескольких блоков, включая вопросы об отношении к футболу и сложившемся имидже российских футбольных лиг.



Проектный офис РФС приглашает всех, кто неравнодушен к футболу, присоединиться к сбору мнений и поучаствовать в опросе. Важно мнение всех: игроков-любителей, болельщиков российских и зарубежных футбольных клубов, болельщиков сборной, а также тех, кто интересуется другими видами спорта.

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