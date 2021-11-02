Витория про 1:1 с «Лестером»: «Отличный результат. «Спартак» сражался против прекрасного соперника»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:1) в 4-м туре Лиги Европы.

– Насколько вы довольны ничейным результатом?

– Конечно же, это отличный результат. Это была отличная игра, мы сражались против прекрасного соперника. Нам нужно было много что сделать, мы отлично играли в защите и сделал все что могли.

Знали, что у нас будет не очень много моментов, но мы старались развивать те моменты, что у нас были. Стоит принимать во внимание, что соперник был очень серьезный и играл очень серьезно.

– Кого-то из своих футболистов можете выделить, км довольный особенно?

– Это не мое – выделять кого-то отдельно. Могу сказать, что именно коллективно мы играли отлично и защищались отлично.

– Но Селихов сейчас номер один?

– В первую очередь хотелось бы сказать о коллективе, выделить отличную игру.

– Что скажете о шансах выйти из группы в ? Надо выиграть два матча.

– Сейчас мы в группе и можем сказать, что последние игры, которые были – в них были недочеты и нюансы, но мы будем развивать свою игру и двигаться дальше, – сказал португалец в эфире .

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.