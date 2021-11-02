Витория про 1:1 с «Лестером»: «Отличный результат. «Спартак» сражался против прекрасного соперника»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча с «Лестером» (1:1) в 4-м туре Лиги Европы.
– Насколько вы довольны ничейным результатом?
– Конечно же, это отличный результат. Это была отличная игра, мы сражались против прекрасного соперника. Нам нужно было много что сделать, мы отлично играли в защите и сделал все что могли.
Знали, что у нас будет не очень много моментов, но мы старались развивать те моменты, что у нас были. Стоит принимать во внимание, что соперник был очень серьезный и играл очень серьезно.
– Кого-то из своих футболистов можете выделить, км довольный особенно?
– Это не мое – выделять кого-то отдельно. Могу сказать, что именно коллективно мы играли отлично и защищались отлично.
– Но Селихов сейчас номер один?
– В первую очередь хотелось бы сказать о коллективе, выделить отличную игру.
– Что скажете о шансах выйти из группы в Лиге Европы? Надо выиграть два матча.
– Сейчас мы в группе и можем сказать, что последние игры, которые были – в них были недочеты и нюансы, но мы будем развивать свою игру и двигаться дальше, – сказал португалец в эфире «Матч ТВ».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.