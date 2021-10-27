Подольски о позиции Киммиха по вакцинации: «Несправедливо, что Йозуа выставляют на посмешище. Германия – свободная страна»

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски высказался о решении полузащитника «Баварии» не прививаться от коронавируса.

О Киммихе

«В Германии это обсуждают так, будто преступника поймали. Несправедливо, что Йозуа за это выставляют на посмешище. У нас свободная страна, каждый может сам решать, что ему делать.

Несправедливо, что решение Киммиха выставляют так, будто он сделал что-то не так. Он сам решит, что ему делать. Все устали от проблем с ковидом, все раздражены».

О том, будет ли прививаться

«Я послушаю советы и потом решу. Я сам решу», – сказал игрок .

Киммих не уверен в вакцине (хотя спонсировал доставку в бедные страны). Теперь ему угрожают последствиями