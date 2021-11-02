Орлов о трансферах «Зенита»: «Что значит ослабляет конкурентов? Лучшие команды собирают лучших. Игроки идут туда, куда хотят»

Журналист Геннадий Орлов высказался об уровне чемпионата России и трансферной политике .

«Россия – это футбольная провинция в Европе, 32-е место в рейтинге у нас. Чемпионат России – это наше. Мне не нравится, когда говорят: «Зачем нам чемпионство, Кубок? Главное – выйти в плей-офф еврокубка». Ребята, мы живем в этой стране. Давайте обеспечим себе здесь первенство.

«Зенит» обеспечил – надо двигаться вперед, выбрать вектор развития. Надо готовить своих футболистов, как Мостовой, Круговой, взять кого-то еще из россиян из других российских команд. Сейчас есть из кого выбирать, в тех же «Крыльях Советов». Они в «Зенит» пойдут. Должна быть грамотная трансферная политика, точечные покупки игроков уровня Клаудиньо, совершенствование тренеров.

«Зенит» ослабляет конкурентов? Правильно говорят, что у нас в чемпионате не хватает конкурентоспособности. Но что значит «Зенит» ослабляет? Это рынок. Футбол – это демократический бизнес. Игроки идут туда, куда хотят идти. Надо создать условия для игрока, и он придет.

Воспитанник школы «Спартака» Дзюба заиграл в «Зените», стал звездой российского футбола. А Соболев пришел в «Спартак», он вообще из Барнаула. И так все, вся страна.

Лучшие команды собирают лучших игроков. Создавайте условия. В «Локомотив» взяли 15 немцев, чтобы они сделали футбольную революцию. Посмотрим, чем это закончится, но они хотят что-то создать. Если будет конкуренция внутри, от этого все выиграют», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».