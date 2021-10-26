Салах, Фоден, Рэмсдейл, Чилуэлл – среди претендентов на приз лучшему игроку октября в АПЛ

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АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока лиги в октябре.

В список вошли Бен Чилуэлл («Челси», 3 гола в 4 матчах), Максвелл Корне («Бернли», 3 гола в 3 играх), Филип Фоден («Манчестер Сити», 3 мяча и 1 голевой пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто («Саутгемптон», 1 гол в 4 играх), Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 17 сэйвов в 4 матчах, 2 игры на ноль), Деклан Райс («Вест Хэм», гол+пас в 4 матчах), Мохамед Салах («Ливерпуль», 5 мячей и 4 голевые передачи в 4 матчах) и Юри Тилеманс («Лестер», 2 гола в 4 играх).

В сентябре лучшим был признан форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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