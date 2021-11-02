Оуэн считает АПЛ лучшей лигой Европы: «Мы впереди уже несколько лет. Ла Лига становится все слабее»

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Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн выразил мнение, что АПЛ – сильнейшая лига в Европе.

«Думаю, что АПЛ сильно опережает остальные лиги и становится сильнее. Уже несколько лет мы впереди, я считаю. Теперь мы еще подписали двух лучших игроков Серии А – Роналду и Лукаку.

Месси перешел в лигу послабее, так что Ла Лига становится все слабее и слабее. А к Лиге 1 я никогда не смогу относиться настолько серьезно, насколько, возможно, следовало бы. А еще АПЛ забирает лучших тренеров», – считает обладатель «Золотого мяча»-2001.

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