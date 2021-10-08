Рэшфорд включен в Football Black List. Премия отмечает влияние темнокожих футбольных деятелей

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд второй год подряд включен в Football Black List.

Премия была создана в 2008 году, она отмечает успехи и влияние людей из чернокожего сообщества в футболе. Выбор в пользу кандидатов делают темнокожие эксперты.

Также в список в 2021 году попали главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту, форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни и футболистка «Арсенала» Никита Пэррис.

Ранее 23-летнему Рэшфорду была присвоена почетная докторская степень Манчестерского университета. Он был отмечен за кампанию по обеспечению едой детей в нуждающихся семьях в Великобритании, а также за выдающиеся спортивные достижения.

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