Рэшфорд включен в Football Black List. Премия отмечает влияние темнокожих футбольных деятелей

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд второй год подряд включен в Football Black List.
Премия была создана в 2008 году, она отмечает успехи и влияние людей из чернокожего сообщества в футболе. Выбор в пользу кандидатов делают темнокожие эксперты.
Также в список в 2021 году попали главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту, форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни и футболистка «Арсенала» Никита Пэррис.
Ранее 23-летнему Рэшфорду была присвоена почетная докторская степень Манчестерского университета. Он был отмечен за кампанию по обеспечению едой детей в нуждающихся семьях в Великобритании, а также за выдающиеся спортивные достижения.