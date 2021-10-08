Рэшфорд включен в Football Black List. Премия отмечает влияние темнокожих футбольных деятелей

Нападающий второй год подряд включен в Football Black List.

Премия была создана в 2008 году, она отмечает успехи и влияние людей из чернокожего сообщества в футболе. Выбор в пользу кандидатов делают темнокожие эксперты.

Также в список в 2021 году попали главный тренер , форвард и футболистка Никита Пэррис.

Ранее 23-летнему Рэшфорду была присвоена почетная докторская степень Манчестерского университета. Он был отмечен за кампанию по обеспечению едой детей в нуждающихся семьях в Великобритании, а также за выдающиеся спортивные достижения.