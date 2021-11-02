Моуринью обратил внимание, что «Роме» не дали перебить пенальти в игре с «Юве». Дибала перебивал в матче с «Зенитом» в похожей ситуации

Главный тренер «Ромы» высказался по поводу эпизода с пенальти в матче Лиги чемпионов между и «Зенитом» (4:2).

Форвард туринцев забил с 11-метровой отметки со второй попытки. При исполнении первого удара, который прошел мимо ворот, хавбек петербуржцев и защитник Деян Ловрен раньше времени вбежали в штрафную, поэтому арбитр попросил перебить.

В недавнем матче Серии А между «Ромой» и «Юве» (0:1) в момент исполнения пенальти полузащитником римлян игроки также раньше времени вбежали в штрафную. С ударом француза справился вратарь «бьянконери» , однако рефери не зафиксировал нарушений и не дал «Роме» возможность перебить.

Моуринью в своем инстаграме опубликовал кадры обоих эпизодов и подписал их: «В одном случае перебивали, в другом – нет… Угадайте, где какой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

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