Моуринью обратил внимание, что «Роме» не дали перебить пенальти в игре с «Юве». Дибала перебивал в матче с «Зенитом» в похожей ситуации

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу эпизода с пенальти в матче Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» (4:2).
Форвард туринцев Пауло Дибала забил с 11-метровой отметки со второй попытки. При исполнении первого удара, который прошел мимо ворот, хавбек петербуржцев Вильмар Барриос и защитник Деян Ловрен раньше времени вбежали в штрафную, поэтому арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес попросил перебить.
В недавнем матче Серии А между «Ромой» и «Юве» (0:1) в момент исполнения пенальти полузащитником римлян Жорданом Верету игроки также раньше времени вбежали в штрафную. С ударом француза справился вратарь «бьянконери» Войчех Шченсны, однако рефери Даниэле Орсато не зафиксировал нарушений и не дал «Роме» возможность перебить.
Моуринью в своем инстаграме опубликовал кадры обоих эпизодов и подписал их: «В одном случае перебивали, в другом – нет… Угадайте, где какой».
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