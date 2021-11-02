Дембеле согласен на понижение зарплаты в «Барсе». Он сможет компенсировать потери бонусами

и вингер близки к договоренности о продлении контракта.

И клуб, а представители футболиста настроены оптимистично и рассчитывают оформить сделку уже в этом месяце.

Пока нет окончательной договоренности о сроке нового договора. Один из обсуждаемых вариантов – продление на три года с опцией пролонгации еще на один.

24-летний хавбек готов согласиться на понижение зарплаты по сравнению с тем, что он получает по нынешнему контракту.

Компенсировать финансовые потери он сможет различными бонусами за достижение определенных целей.

Ранее стало известно, что Дембеле хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес других европейских топ-клубов.

Действующий контракт Усмана рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что «Барса» может отстранить Дембеле, если он не продлит соглашение до января.

Вчера Дембеле провел первый матч в сезоне, сыграв в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» (1:0). Его статистика – здесь.