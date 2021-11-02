Хави будет получать в «Барсе» меньше, чем в Катаре. Выплаты привязаны к достижению целей в значительной степени

Главный тренер Хави близок к назначению в «Барселону».

После принципиального согласия о возвращении в каталонский клуб стороны договорились об условиях контракта, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский специалист и «блауграна» пришли к соглашению по финансовым вопросам и сроку соглашения. Хави будет получать в «Барсе» меньше, чем в катарском клубе.

Кроме того, значительную часть выплат Хави получит только при достижении поставленных целей.

Хави уже давно видят тренером «Барсы». Его чуть не назначили зимой 2020-го