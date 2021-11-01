«Месси не выглядит счастливым в «ПСЖ». Он даже не тень себя образца «Барсы». Экс-игрок каталонцев Эредиа о Лео

Бывший игрок «Барселоны» Хуан Карлос Эредиа прокомментировал выступления в составе .

«Я не вижу, что Месси выглядит счастливым в «ПСЖ». Там он не похож даже на тень себя образца «Барселоны».

«ПСЖ» заплатил бы любые деньги сегодня, чтобы Месси заиграл так, как в «Барселоне».

Будь я на месте Месси, я бы подольше подумал, прежде чем принял бы решение уйти. В «Барсе» после одного штрафного удара, после парочки финтов все бы вновь стали ему поклоняться. В «ПСЖ» он ничего подобного еще не показал», – сказал Эредиа.

Месси сняли в перерыве из-за травмы и закамбэчили без него. Так рано Лео не меняли два года