Ловрен о 2:4 с «Ювентусом»: «Если ты не готов оступиться, то ты не готов к успеху. Любая неудача – урок»

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен в соцсетях прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Любая неудача – это урок. Если ты не готов оступиться, то ты не готов к успеху. Выше голову, начнем сначала!

Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!» – написал футболист в инстаграме.

Ловрен считает, что «Зенит» хорошо оборонялся до пенальти. Это смешно: ошибались почти все, у «Юве» было три убойных момента

Семак не учел проблемы первого матча – «Юве» взламывал середину и пользовался свободой на флангах. Дибала – прекрасен

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