Ловрен о 2:4 с «Ювентусом»: «Если ты не готов оступиться, то ты не готов к успеху. Любая неудача – урок»

Защитник «Зенита» в соцсетях прокомментировал поражение от (2:4) в матче группового этапа .

«Любая неудача – это урок. Если ты не готов оступиться, то ты не готов к успеху. Выше голову, начнем сначала!

Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!» – написал футболист в инстаграме.

Ловрен считает, что «Зенит» хорошо оборонялся до пенальти. Это смешно: ошибались почти все, у «Юве» было три убойных момента

Семак не учел проблемы первого матча – «Юве» взламывал середину и пользовался свободой на флангах. Дибала – прекрасен