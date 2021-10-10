Нойер отдал 7-й голевой пас в карьере и первый в Лиге чемпионов

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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отдал результативную передачу в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:2).

35-летний немец ассистировал форварду Роберту Левандовскому на 84-й минуте. Поляк получил мяч на линии штрафной после дальнего паса от Мануэля и перекинул вратаря гостей Одиссеаса Влаходимоса.

Это седьмой голевой пас в карьере вратаря сборной Германии и первый за 122 игры в Лиге чемпионов.

В последний раз до этого Нойер помогал забить партнеру в финале Кубка Германии в 2020 году против «Байера» (4:2) – также ассистировал Левандовскому.

Еще пять голевых пасов Мануэль отдал в период с 2006 по 2011 год: четыре в составе «Шальке» в Бундеслиге, один за Германию – в 1/8 финала ЧМ-2010 против Англии (4:1).

Подробную статистику выступлений Нойера смотрите здесь.

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