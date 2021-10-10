Нойер отдал 7-й голевой пас в карьере и первый в Лиге чемпионов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отдал результативную передачу в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:2).
35-летний немец ассистировал форварду Роберту Левандовскому на 84-й минуте. Поляк получил мяч на линии штрафной после дальнего паса от Мануэля и перекинул вратаря гостей Одиссеаса Влаходимоса.
Это седьмой голевой пас в карьере вратаря сборной Германии и первый за 122 игры в Лиге чемпионов.
В последний раз до этого Нойер помогал забить партнеру в финале Кубка Германии в 2020 году против «Байера» (4:2) – также ассистировал Левандовскому.
Еще пять голевых пасов Мануэль отдал в период с 2006 по 2011 год: четыре в составе «Шальке» в Бундеслиге, один за Германию – в 1/8 финала ЧМ-2010 против Англии (4:1).
Подробную статистику выступлений Нойера смотрите здесь.
🧤 Типичный Нойер. Вчера Мануэль выдал голевую передачу со своей половины поля на Левандовского 🚀 pic.twitter.com/sOnQDt9Cwt— Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2021