У Левандовского 81 гол в 100 матчах ЛЧ

Нападающий «Баварии» оформил хет-трик в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (5:2, второй тайм).

Для поляка эти голы стали 79-м, 80-м и 81-м в Лиге чемпионов. Для достижения этой отметки футболисту потребовалось провести 100 матчей в турнире.

Никому ранее не удавалось достичь такого количества забитых мячей за 100 игр. На счету Лионеля Месси после 100 матчей в чемпионов было 77 голов, а у Криштиану Роналду – 64.

Левандовски – шестой футболист, которому удалось забить в сотом матче ЛЧ. До него это удавалось Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу, Андреа Пирло и Тони Кроосу.

Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.