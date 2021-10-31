Криштиану Роналду: «Трофеи – самое важное в футболе. Я вернулся, чтобы помочь «МЮ» побеждать»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о целях, которые он ставит перед собой после возвращения в клуб.

«Я здесь, чтобы помочь клубу брать трофеи. Я не в отпуске. Я вернулся в «МЮ», чтобы выигрывать титулы, если это возможно.

Думаю, мы все мыслим примерно одинаково. Я считаю, что это возможно. Кроме того, по моему мнению, брать трофеи – это самое важное в футболе.

Мы должны мыслить позитивно, верить и сохранять единство. Играя за этот клуб, ты чувствуешь ответственность и понимаешь, что должен побеждать. Или, как минимум, быть очень большим профессионалом. Если нужно идти на какие-то жерты, то ты просто идешь на них. Если этого не происходит, то выиграть что-то – невозможная задача. Но я верю в это.

У нас есть потенциал и хорошие игроки. Мы должны ставить большие цели», – сказал Роналду в интервью DAZN.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные