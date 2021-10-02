Роналду признан лучшим игроком месяца в «МЮ» во 2-й раз подряд

Нападающий признан лучшим игроком команды в октябре.

36-летний форвард набрал 57% голосов болельщиков. Второе место занял вратарь , третье – нападающий .

В октябре Роналду сыграл за «Юнайтед» в пяти матчах. В них португалец отметился двумя забитыми мячами, а также сделал голевую передачу.

Отметим, что Криштиану стал лучшим игроком месяца в «МЮ» во второй раз подряд. Таким образом, после его возвращения в клуб приз достается только ему.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.