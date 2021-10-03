Фердинанд о критике Роналду: «Это богохульство. Эти разговоры позорны и неуважительны»

Бывший защитник отреагировал на критику в адрес нападающего команды .

«Я слышал определенную критику и не могу назвать ее иначе как богохульством. Я о разговорах о том, что Роналду – причина, почему «МЮ» не добьется успеха.

Говорят, мол, Роналду выделяется в «МЮ», и это здорово, но именно из-за него команда ничего не добьется.

Я слышу подобные разговоры слишком часто, пожалуйста, не говорите так. Пожалуйста, подобные высказывания позорны и крайне неуважительны.

Думать, что Роналду не прессингует, потому что бегает не так много… Он здесь не для этого. Иногда нужно задействовать сильные качества футболиста, и в некоторых клубах ты можешь делать это, когда у тебя в команде суперзвезда», – сказал Фердинанд.