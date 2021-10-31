Агуэро боится, что не сможет продолжить карьеру из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» переживает за свое профессиональное будущее из-за обнаружившихся у него проблем с сердцем.

Вчера пресс-служба каталонского клуба сообщила, что форвард пропустит как минимум 3 месяца.

Как пишет Diario Sport, Агуэро боится, что не сможет продолжить профессиональную карьеру. Он подавлен из-за того, что выбыл на столь долгий срок. Его мама и брат, жившие в Мадриде последние два месяца, переедут в Барселону, чтобы поддержать Серхио в столь трудный момент.

Напомним, 33-летний форвард дебютировал за «Барсу» в конце октября. За 4 матча в он забил один гол – в ворота мадридского «Реала». Его статистика – здесь.

Приступ тахикардии – и Агуэро минимум на 3 месяца без футбола. Стало плохо во время игры