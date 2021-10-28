Агуэро будет в больнице еще пару дней, его сердце обследуют. Пока неясно, когда он вернется в состав «Барсы» 

Форвард «Барселоны» останется в больнице как минимум еще на пару дней для обследования сердца.

Накануне 33-летнего аргентинца заменили в матче с «Алавесом» (1:1) на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и небольшой тахикардии.

Сейчас Агуэро в больнице под наблюдением врачей, где проходит комплексное обследование сердца.

Дискомфорт, который он испытал вчера, случается редко, футболист не вернется на поле, пока не убедится, что его возвращение безопасно.

«Барса» сделает заявление, когда у клуба будут все результаты обследования и конкретный диагноз.

Как пишет Diario Sport, при первых тестах обнаружена аритмия, она происходит не в первый раз. Даты, когда Агуэро вернется в состав, пока нет.

У Агуэро в матче с «Алавесом» был приступ тахикардии. Кун держался за грудь и лег на газон