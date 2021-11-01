Конте возглавил «Тоттенхэм», контракт – до 2023 года

Новым главным тренером «Тоттенхэма» официально назначен Антонио Конте.
Лондонский клуб заключил с итальянцем контракт до 2023 года с возможностью продления.
В «Тоттенхэме» бывший тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» сменил Нуну Эшпириту Санту, уволенного накануне.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил Конте зарплату 18,3 млн евро в год.
«Шпоры», набрав 15 очков в 10 турах, занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 3 поражения в 4 последних играх во всех турнирах, а в АПЛ – 5 поражений в 7 последних матчах.
Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «синие» в сезоне-2016/17 выиграли чемпионат Англии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram