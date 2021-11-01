Конте возглавил «Тоттенхэм», контракт – до 2023 года

Новым главным тренером официально назначен .

Лондонский клуб заключил с итальянцем контракт до 2023 года с возможностью продления.

В «Тоттенхэме» бывший тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» сменил Нуну Эшпириту Санту, уволенного накануне.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил Конте зарплату 18,3 млн евро в год.

«Шпоры», набрав 15 очков в 10 турах, занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 3 поражения в 4 последних играх во всех турнирах, а в – 5 поражений в 7 последних матчах.

Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «синие» в сезоне-2016/17 выиграли чемпионат Англии.

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