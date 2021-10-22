Деян Ловрен: «Говорят, «Зенит» должен выходить в плей-офф ЛЧ, но нужно смотреть в лицо реальности»

Защитник «Зенита» поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов.

– Вам не кажется, что главный соперник «Зенита» в этой Лиге чемпионов – это все-таки ? Или вы думаете, что у команды есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов?

– Если есть математический шанс, я буду верить в лучшее. Мы будем сражаться до конца.

Я приехал в Петербург со стремлением выходить в следующие раунды турнира. Но третье место плохим результатом для нас не будет. Все-таки будем честны, у нас в соперниках и . У них много опыта, много отличных футболистов. Об этом не стоит забывать.

Люди говорят, что мы должны выходить в плей-офф. Конечно, мы тоже этого хотим. Но иногда надо смотреть в лицо реальности. И если мы будем недостаточно хороши, значит, на данный момент мы этого не заслуживаем.

– Что лучше для : выйти в плей-офф ЛЧ и там, вероятно, провести всего один раунд против топ-клуба или попытаться пройти как можно дальше в Лиге Европы?

– Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Если нам удастся выйти в плей-офф, будет замечательно. Если не получится, надо это принять и играть в Лиге Европы.

Но даже там нас ждут топ-матчи. И нам нужно будет показать свои лучшие качества, чтобы пройти несколько стадий. Конечно, в Лиге Европы у нас будет больше возможностей для того, чтобы выйти в четвертьфинал, полуфинал, финал. Потому что – это не Лига чемпионов, – сказал Ловрен.