Боссы «Барсы» полетят на переговоры по Хави в Катар. «Аль-Садд» хочет, чтобы к ним проявили уважение

«Барселона» планирует назначить экс-полузащитника команды Хави, работающего с катарским «Аль-Саддом», на пост главного тренера.
Mundo Deportivo пишет, что на этой неделе представители каталонского клуба отправятся в Катар, чтобы окончательно договориться с «Аль-Саддом» по Хави.
Делегацию возглавит президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, если его график позволит. Также в нее войдут директор Матеу Алемани и вице-президент Рафа Юсте.
Сегодня будет окончательно решено, откуда делегация «Барсы» отправится в Катар – из Киева сразу после завтрашнего матча Лиги чемпионов с «Динамо» или из Барселоны после возвращения из Украины.
Несколько руководителей «Барсы» точно полетят в Катар, чтобы встретиться с владельцами «Аль-Садда» и провести переговоры о переходе тренера из клуба в клуб напрямую.
«Аль-Садд» хочет, чтобы «Барселона» обращалась с ними уважительно, как с равными. В катарском клубе считают, что каталонцы должны предложить что-то взамен, чтобы получить возможность пригласить Хави.
В частности, «Аль-Садд» хочет, чтобы «Барса» провела в Дохе матч. Это дало бы возможность болельщикам посмотреть на топ-команду, а также красиво попрощаться с Хави, который провел в клубе 7 лет.
Хави и его штаб надеются, что клубы договорятся к четвергу, 4 ноября.