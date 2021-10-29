Боссы «Барсы» полетят на переговоры по Хави в Катар. «Аль-Садд» хочет, чтобы к ним проявили уважение

планирует назначить экс-полузащитника команды , работающего с катарским , на пост главного тренера.

Mundo Deportivo пишет, что на этой неделе представители каталонского клуба отправятся в Катар, чтобы окончательно договориться с «Аль-Саддом» по Хави.

Делегацию возглавит президент сине-гранатовых , если его график позволит. Также в нее войдут директор Матеу Алемани и вице-президент Рафа Юсте.

Сегодня будет окончательно решено, откуда делегация «Барсы» отправится в Катар – из Киева сразу после завтрашнего матча Лиги чемпионов с «Динамо» или из Барселоны после возвращения из Украины.

Несколько руководителей «Барсы» точно полетят в Катар, чтобы встретиться с владельцами «Аль-Садда» и провести переговоры о переходе тренера из клуба в клуб напрямую.

«Аль-Садд» хочет, чтобы «Барселона» обращалась с ними уважительно, как с равными. В катарском клубе считают, что каталонцы должны предложить что-то взамен, чтобы получить возможность пригласить Хави.

В частности, «Аль-Садд» хочет, чтобы «Барса» провела в Дохе матч. Это дало бы возможность болельщикам посмотреть на топ-команду, а также красиво попрощаться с Хави, который провел в клубе 7 лет.

Хави и его штаб надеются, что клубы договорятся к четвергу, 4 ноября.