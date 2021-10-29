Лионель Месси: «Победа в Лиге чемпионов – важная цель для меня и «ПСЖ». Пока я играю, буду стараться брать трофеи»

Нападающий «ПСЖ» рассказал, что хочет выиграть с клубом Лигу чемпионов.

– Какие у вас цели в «ПСЖ»? Вы считаете себя фаворитами на победу в Лиге чемпионов?

– Да. Когда я переходил сюда, это была одна из главных причин. Как я говорил в своей прощальной речи [в «Барселоне»], пока я играю, я буду до последнего момента стараться выигрывать трофеи.

Одна из причин того, что я решил перейти в «ПСЖ», – здесь отличная команда, у клуба есть желание расти и выиграть Лигу чемпионов после стольких лет попыток сделать это. Вот поэтому я решил перейти сюда – и это и мои цели тоже.

– Вы забили 3 гола в 3 матчах Лиги чемпионов. Победа в турнире – ваша большая цель?

– Да, это важная цель для меня и клуба. «ПСЖ» давно делает ставку на это, хочет выиграть турнир, клуб был близок к этому.

– один из претендентов, но не единственный. Все говорят о наших футболистах, но есть и другие очень хорошие команды, которые много работали в течение долгих лет, которые также подписывали игроков. «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «Челси» – команды, способные побеждать в .

Лучшие не всегда побеждают, потому что это зависит от многих деталей и обстоятельств. Все может случиться, – сказал Месси.