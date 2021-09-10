Президент «Урала» о лимите: «Сейчас не дают деньги за паспорт. 5-6 клубов завышают зарплаты»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью Sports.ru поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на зарплаты в российском футболе.

– Сейчас у каждого клуба есть второй состав, молодежный – есть, где играть. Или в аренду пусть отдадут. Пускай к нам приходит или в «Уфу». Это надо прорабатывать, садиться и проговаривать.

Ты не первый, с кем я спорю по поводу лимита. Вот ты говоришь: «Цены упадут». Да в честь чего они упадут-то?

– Потому что русским игрокам не будут платить за паспорт.

– Так и сейчас не дают деньги за паспорт.

– «Спартак» дает. Зобнин получает 3,5 миллиона евро, Джикия – 3 миллиона.

– Надо же на себя посмотреть. Откуда это пошло?

– Оттуда, что если не даст «Спартак», то даст «Зенит». А даст потому, что в условиях лимита важны сильные русские.

– Но «Зенит» не может же взять сразу и Зобнина, и Джикию, и Соболева. Сразу пять человек из «Спартака» «Зенит» не возьмет. У них тоже состав есть, команда-то не резиновая.

– «Локомотив» возьмет, «Динамо».

– Пять-шесть клубов. Они и платят больше всех. Пусть они договорятся между собой, это же они зарплаты завышают, это же они делают.

Ладно, пусть возьмут по два-три сильнейших игрока, но не делают парням из вторых команд или молодежек зарплаты как сейчас. Знаю, что ЦСКА не платит много в молодежной команде. Так же и «Спартак» может сделать, и «Зенит», и «Локомотив», – сказал Иванов.

«Не будет лимита – я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантов очень много!» Григорий Иванов из «Урала» – фанат лимита