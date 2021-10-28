Влахович сделал 2-й хет-трик в Серии А, повторив результат Шевченко, Тотти, Роналду и Златана

громит «Специю» в матче 11-го тура чемпионата Италии (3:0, второй тайм).

Все три гола забил нападающий «фиалок» . Это его второй хет-трик в Серии А, причем оба он сделал в этом году – 13 марта серб трижды забил в игре с « (4:1).

По числу хет-триков в итальянском чемпионате Влахович догнал , , и .

Рекорд Серии А по этому показателю делят и (по 17), а среди действующих игроков, выступающих в Италии, лучший результат у и (по 6).