Влахович сделал 2-й хет-трик в Серии А, повторив результат Шевченко, Тотти, Роналду и Златана

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«Фиорентина» громит «Специю» в матче 11-го тура чемпионата Италии (3:0, второй тайм).

Все три гола забил нападающий «фиалок» Душан Влахович. Это его второй хет-трик в Серии А, причем оба он сделал в этом году – 13 марта серб трижды забил в игре с « Беневенто» (4:1).

По числу хет-триков в итальянском чемпионате Влахович догнал Андрея Шевченко, Франческо Тотти, Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду.

Рекорд Серии А по этому показателю делят Джузеппе Меацца и Гуннар Нордаль (по 17), а среди действующих игроков, выступающих в Италии, лучший результат у Чиро Иммобиле и Дриса Мертенса (по 6).

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