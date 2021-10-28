«Арсенал» не проигрывает 9 матчей подряд. Было 3 поражения в 4 играх на старте сезона

В 10-м туре АПЛ «Арсенал» на выезде переиграл «Лестер» (2:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
По голу забили Габриэл Магальяэс и Эмил Смит-Роу.
Лондонский клуб не проигрывает на протяжении 9 матчей – 7 побед, 2 ничьих. А на старте сезона у команды тренера Микеля Артеты было 3 поражения в 4 играх.
В Премьер-лиге «Арсенал», набрав 17 очков, сейчас занимает 5-е место. «Лестер» с 14 баллами идет 10-м.
- Дата проведения
- 30 октября, 14.30, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти (Барнс, 46), Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон (Дака, 71), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Лукман, 46).
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Пепе, 85), Смит-Роу (Колашинац, 90), Парти, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 58), Обамеянг.