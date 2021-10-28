«Арсенал» не проигрывает 9 матчей подряд. Было 3 поражения в 4 играх на старте сезона

В 10-м туре АПЛ на выезде переиграл (2:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

По голу забили Габриэл Магальяэс и Эмил Смит-Роу.

Лондонский клуб не проигрывает на протяжении 9 матчей – 7 побед, 2 ничьих. А на старте сезона у команды тренера Микеля Артеты было 3 поражения в 4 играх.

В Премьер-лиге «Арсенал», набрав 17 очков, сейчас занимает 5-е место. «Лестер» с 14 баллами идет 10-м.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ