«Арсенал» не проигрывает 9 матчей подряд. Было 3 поражения в 4 играх на старте сезона

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Sports.ru Лестер Габриэл Магальяэс Эмил Смит-Роу Футбол

В 10-м туре АПЛ «Арсенал» на выезде переиграл «Лестер» (2:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

По голу забили Габриэл Магальяэс и Эмил Смит-Роу.

Лондонский клуб не проигрывает на протяжении 9 матчей – 7 побед, 2 ничьих. А на старте сезона у команды тренера Микеля Артеты было 3 поражения в 4 играх.

В Премьер-лиге «Арсенал», набрав 17 очков, сейчас занимает 5-е место. «Лестер» с 14 баллами идет 10-м.

Лестер – Арсенал 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
30 октября, 14.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Габриэл, 0:2 – 18 Смит-Роу.
ЛестерШмейхель, Кастань, Эванс, Амарти (Барнс, 46), Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон (Дака, 71), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Лукман, 46).
АрсеналРэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Пепе, 85), Смит-Роу (Колашинац, 90), Парти, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 58), Обамеянг.
Предупреждения:
Эванс (68), Варди (75).

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