Неймар о критике своего образа жизни: «Неуважение. Хожу куда-то, когда могу, и не перестану. В чем проблема?»

Нападающий резко высказался о тех, кто критикует его образ жизни.

«Я считаю неуважением, когда люди говорят: «Ах, Неймару все равно, Неймар такой, Неймар сякой». Я знаю, как заботиться о себе. У меня есть физиотерапевт, а тренер по физподготовке проводит со мной почти 24 часа в сутки. Для чего это?

Когда есть возможность, я могу сходить куда-то. Я делаю это, когда знаю, что завтра нет тренировки. Я не перестану делать это. В чем проблема?

Вы можете судить о том, что я делаю на поле, да. Но то, что я делаю за его пределами...» – сказал Неймар в интервью бразильскому ютуб-каналу Fui Clear.